Маломерным судам запретили выходить в Баренцево море из-за ветра и метели

Из-за штормового ветра и метели маломерным судам запретили выходить в акваторию Баренцева моря из населенных пунктов Териберка, Печенга и Лиинахамари до 20 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ветер в Баренцевом море будет дуть со скоростью до 22 м/с, из-за чего может случиться обледенение судов. Ограничения не коснутся передвижения судов по внутренним морским водам: от губы Печенга до пересечения линии мыс Крикун и мыс Мистиниеми.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что накануне из-за непогоды в Мурманской области два судна «Сарган» и «Надежда» открепились от причала. Одно из них подтоплено, местонахождение второго устанавливается.

Андрей Маркелов