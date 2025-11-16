Два судна отшвартовались из-за шторма в Териберке: одно затонуло, второе пропало

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с маломерными судами в Мурманской области. Инцидент произошел в районе Териберки в Лодейной губе, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, два судна «Сарган» и «Надежда» без пассажиров в условиях сильного шторма открепились от причала. Одно из них подтоплено, местонахождение второго устанавливается.

Мурманская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. После улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов.

Проверка прокуратуры проводится в рамках соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Андрей Цедрик