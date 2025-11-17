В Турции сотрудники магазинов Swatch потребовали повысить зарплату на 30%

Сотрудники магазинов швейцарского производителя часов Swatch бастуют в Турции, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. В забастовке, которая идет с 10 ноября, принимают участие около 100 сотрудников из 15 турецких магазинов компании и ее местной штаб-квартиры. Об этом сообщил Bloomberg глава турецкого профсоюза Koop-Is Эйуп Алемдар.

Работники Swatch требуют повышения зарплаты на 30% и введения практики выплаты бонусов. Сейчас, по словам некоторых сотрудников, их зарплата «лишь немного превышает минимальный уровень оплаты труда» в $522 в месяц. Кроме того, бастующие требуют улучшения условий труда, заявляя, что иногда им приходится работать по 12 часов в день.

В Swatch требования сотрудников назвали «совершенно нереалистичными и крайне завышенными». Компания предложила бастующим сотрудникам повышение зарплаты на 20%, отвергнув прочие требования.

Яна Рождественская