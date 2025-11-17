На Ставрополье 14 проектов мелиорации могут получить господдержку в 2026 году
Власти Ставропольского края направили 14 проектов мелиорации для получения государственной поддержки в 2026 году. Планируемая площадь нового орошения составляет 6,6 тыс. га. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные первого заместителя министра сельского хозяйства края Елены Тамбовцевой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в 2025 году на развитие мелиорации в Ставропольском крае было направлено на 17% больше средств, чем годом ранее — более 1 млрд руб.
По данным госпожи Тамбовцевой, в 2025 году отбор прошли 14 проектов на сумму 526 млн руб., за счет реализации которых в конце года планируется ввести в эксплуатацию 8,2 тыс. га нового орошения.
Отмечается, что в прошлом году площадь орошаемых земель на Ставрополье достигла 103 тыс. га, увеличившись в 3,5 раза за последние 10 лет.