IT-компании поддержат вузы рублем

Крупные IT-компании обяжут направлять часть прибыли на поддержку вузов, которые готовят специалистов в этой сфере. К 1 июня 2026 года бизнес должен заключить с учебными заведениями соглашения о мерах поддержки, об этом на форуме «Цифровые решения» заявили представители Минцифры. Мера коснется только IT-компаний с выручкой более 1 млрд руб. в год и с численностью сотрудников от 100 человек. Они должны будут отчислять на помощь студентам до 5% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам.

Игроки рынка и сами должны быть заинтересованы в финансировании вузов, ведь сейчас они очень недовольны уровнем образования, с которым к ним приходят соискатели, убежден кандидат технических наук, архитектор систем Big Data и ИИ-решений Александр Сулейкин: «Я как преподаватель ведущих вузов страны вижу, какой сейчас уровень подготовки специалистов, фундамент, базовое образование, и я приветствую инициативу. Студентов приходится готовить быстро, чтобы поспевать за развитием современной науки и техники, нейросетей, искусственного интеллекта.

Кому-то приходится покупать свои токены, хотя студенты не должны тратить личные средства и платить за инфраструктуру, за использование ИИ. Конечно, крупный бизнес в первую очередь обязан помогать государству в это непростое время и растить кадры. Сейчас студенты выходят, закончив четвертый курс бакалавриата, и ничего не умеют. Качество подготовки специалистов очень низкое. Ведущие вузы не дают инфраструктуру для того, чтобы проводить эксперименты, нарабатывать у студентов реальные практические навыки создания кластеров, чтобы они могли выполнять реальные задачи на практике. А все почему? Потому что у вузов нет на это средств».

В Минцифры предлагают IT-компаниям не ограничиваться одним соглашением с вузом. Таких партнерств может быть несколько, сотрудничать можно и с университетами, и с колледжами, и со школами. Заявления с подтвержденными аккредитациями в Министерстве будут принимать до начала следующего лета. Если же какая-то компания проигнорирует требование, ее лишат льгот и брони для сотрудников от военной службы. Директор по развитию технологий ИИ fabricaONE.AI Николай Тржаскал считает, что мера будет обременительна для компаний и не полезна для учебных заведений: «Сложилось странное мнение о том, что IT-сектор у нас жирует, а на самом деле он все еще нуждается в поддержке. И какие-то обязательные меры, на мой взгляд, не нужны.

Партнерство между IT-компаниями и вузами существовало и без какой-то обязаловки. Если мы говорим о 5%, то это очень приличная сумма, и ее экономический эффект еще предстоит посчитать. Плюс у всех крупных IT-компаний есть и свои образовательные центры, в которых происходит профессиональная и дополнительная подготовка, поэтому, как эти деньги будут распределяться, насколько они действительно пойдут с пользой. Поживем — увидим. На мой взгляд, вливание денег не даст нужного эффекта, потому что обязательно должно быть именно сотрудничество между компаниями и учебными заведениями».

Минцифры с начала этого учебного года уже запустило несколько программ, где вузы и IT-компании совместно готовят высококвалифицированных специалистов уровня senior, в том числе для научных направлений по искусственному интеллекту. Так, например, «Сбер» инвестирует в такой проект 1 млрд рублей. Всего таких проектов будет 14. Деньги получат шесть университетов, в том числе МИФИ, МФТИ, Высшая школа экономики и другие. В первый учебный год набор превышает 2 тыс. человек.

Нужно выстраивать систему подготовки кадров именно с теми компетенциями, которые нужны рынку, пояснил директор по обучению компании Arenadata Федор Кирдяшов: «Совместные мероприятия, которые проводят IT-компания и университеты, более эффективны, чем просто перевести куда-то определенную сумму денег. А если системно посмотреть на того выпускника, которого мы хотим получить, то что делаем мы — это посев тех знаний и компетенций, востребованных на рынке труда и сегодня, и завтра.

У нас есть программные продукты, которые покупают крупные компании — это и банки, и промышленники, и телеком, и ритейл. И есть студенты, которые в какой-то момент придут работать в ту или иную компанию. Это может быть наш клиент, это может быть наш партнер-системный интегратор.

Поэтому стараемся выстраивать обучение таким образом, чтобы студенты не просто знакомились с нашими продуктами, а изучали технологии, на которых они построены».

Кроме финансовых вливаний, от IT-компаний ждут и помощи в преподавании. Они должны направлять своих сотрудников для проведения занятий в вузе, а также развивать программы стажировок и помогать с техническим оснащением учебных заведений. Сейчас стоимость обучения по специальностям, связанным с программированием, стартует от 380 тыс. руб. за год, писали «Ведомости».

Больше всего цены выросли в Московском физико-техническом институте. Студенты коммерческого отделения, обучающиеся по программе «прикладная математика и информатика» за первый год заплатили почти 800 тыс. руб. А в прошлом учебном году эта специальность стоила почти на 70% дешевле.

