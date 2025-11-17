«Почта России» частично возобновила доставку посылок в США

«Почта России» возобновила доставку посылок в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.

Теперь через «Почту России» можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы без товарных вложений, заявили в пресс-службе. Там отметили, что необходимо указывать верную категорию посылки: если она не будет соответствовать содержимому, то ее не доставят.

«Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря 2025 года»,— сообщили в компании.

С 26 августа этого года «Почта России» приостанавливала прием отправлений в США из-за отмены беспошлинного режима с американской стороны. Власти Соединенных Штатов отменили льготы de minimis на беспошлинный ввоз посылок с товарами в страну до $800. Изменения не коснулись писем и товаров дешевле $100.

Как отметили в «Почте России», сейчас компания продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с Соединенными Штатами коммерческими отправлениями.