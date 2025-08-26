«Почта России» приостановила прием посылок в США из-за торговых тарифов

Из-за введения в США ввозных пошлин «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в страну с 26 августа, сообщили в пресс-службе компании.

С 29 августа власти США отменяют льготы de minimis на беспошлинный ввоз посылок с товарами в страну до $800. Теперь все товары будут облагаться пошлинами и проходить таможенный контроль. Изменения не касаются писем и товаров дешевле $100, их можно будет провозить беспошлинно.

Как будет проходить процедура оплаты пошлин, пока неизвестно. В «Почте России» отметили, что из-за этого многие авиаперевозчики приостановили доставку посылок с товарами в США. В компании пытаются как можно скорее возобновить почтовый обмен посылками с Соединенными штатами, отметили в пресс-релизе.

Таможенное правило de minimis использовали многие маркет-плейсы, например Shein и Temu. Ежедневно по этим льготам через США проходило 4 млн посылок, пишет Bloomberg. Правило de minimis позволяло дешевым товарам проходить через американскую таможню на протяжении 90 лет.