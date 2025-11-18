«Астра» в портфеле

Совладельцем 5,68% акций IT-«Группы Астра» (MOEX: ASTR) стал Совкомбанк. Такой пакет оценивается примерно в 3,5 млрд руб., его приобретение аналитики расценивают не как стратегическую инвестицию, а как форму привлечения средств компанией в условиях неблагоприятной конъюнктуры для IT-сектора. Сделка может свидетельствовать о потребности в ликвидности, а также ее целью может быть подготовка для последующих сделок M&A.

У «Группы Астра» появился новый совладелец, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Совкомбанк приобрел пакет из 12,2 млн акций, что составляет долю в 5,68%, говорится в сообщении. В пресс-службе «Группы Астра» сделку назвали «отражением органической покупки на открытом рынке». Также в эту долю перешли акции, которые получил банк в результате сделок репо с основным акционером «Группы Астра». «Акции перешли Совкомбанку в результате сделок РЕПО, и классифицируются в учете как ссудная задолженность. В отношении сделок с клиентами банк не комментирует сроки, дисконты и ставки»,— сообщили в Совкомбанке.

На 20:30 17 ноября цена за одну акцию составляла 291 руб. ПАО «Группа Астра» зарегистрирована в ЕГРЮЛ 21 апреля 2021 года и базируется в Москве. Компания провела IPO в октябре 2023 года с ценой первичного размещения 333 руб. за акцию. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 4 млрд руб. при чистой прибыли в 3,9 млрд руб. По состоянию на апрель 2024 года более 72% акций ПАО принадлежало Денису Фролову.

Пакет по текущим котировкам оценивается примерно в 3,5 млрд руб., отмечает аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой. По его словам, «значимой скидки при покупке не было»: «Бумаги торгуются около исторических минимумов, что отражает замедление экономики и высокую стоимость заимствований в текущих макроусловиях». Дополнительное давление на котировки, по его словам, оказали изменения в регулировании, налогах и страховых взносах, которые вкупе сформировали неблагоприятную конъюнктуру для акций IT-сектора.

«Сделка с механизмом репо — интересный вариант для компании, так как предполагает получение денежных средств от банка в обмен на временную передачу своих акций»,— отмечает гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец. Сделку он оценивает в размере от 2,5 млрд до 3 млрд руб. «Наиболее вероятной целью привлечения средств является подготовка для последующих сделок M&A»,— добавил он. Ранее “Ъ” писал, что структура ГК «Вартон» Дениса Фролова закрыла сделку по покупке 51% в отечественном производителе промышленных роботов Technored за 675 млн руб. (см. “Ъ” от 10 июля).

Если в структуре сделки присутствовали залоговые механизмы или опционы, то при выполнении ковенантов в 2026–2027 годах владельцы «Группы Астра» могут вновь консолидировать этот пакет, объясняет партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов. В этом случае, по мнению эксперта, сделка может стать инструментом временной разгрузки баланса компании. «Сделка скорее позволяет обеим сторонам сохранить статус-кво. Речь в большей степени идет о ковенантах, связанных прежде всего с финансовой политикой и результатами компании. В остальном это выглядит как участие, не предполагающее изменения текущей логики управления активом»,— добавил он.

Рынок может интерпретировать необходимость для компании участвовать в операции репо с использованием собственных акций как сигнал о проблемах с денежным потоком или с ликвидностью, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, это может привести к давлению со стороны участников рынка.

В апреле 2025 года совет директоров «Группы Астра» принял решение об обратном выкупе 2 млн акций (1%) для целей мотивации сотрудников, которые должны удвоить чистую прибыль по итогам 2026 года относительно 2024-го, сообщал CNews. Buyback проходил в пользу дочернего общества «Астра Технологии». При этом в день сделки с Совкомбанком — 13 ноября — «Группа Астра» передала во владение «Астра Технологии» еще 150 тыс. акций. На сегодняшний день дочерняя структура владеет 630 тыс. акций (около 0,3%).

Филипп Крупанин, Арина Карпова, Андрей Ковалев