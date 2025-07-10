«Астра» расцвела роботами

Производитель промышленных роботов Technored продал 51% компании структуре ГК «Вартон» Дениса Фролова, совладельцу «Группы Астра» и «Байкал Электроникс». Общий объем инвестиций в партнерство составит около 6,5 млрд руб. до 2030 года. Компания совместно с «Астрой» за пять лет планирует выпустить не менее 25 тыс. роботов и робототехнических комплексов, а также провести IPO. Эксперты считают, что рынок отечественной промышленной робототехники в ближайшие годы покажет рост, но препятствием может стать низкий спрос на технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инвесткомпания «Вартон» (структура ГК «Вартон» Дениса Фролова, совладельца «Группы Астра» и «Байкал Электроникс» и др.) закрыла сделку по покупке 51% в отечественном производителе промышленных роботов Technored за 675 млн руб., рассказали “Ъ” в последнем. В компании добавили, что общий объем инвестиций в стратегическое партнерство до 2030 года составит около 6,5 млрд руб., в которые входит «долевое, долговое финансирование, гарантии и поручительства на последующие инвестиции».

Группа «Вартон» основана в середине 2000-х Денисом Фроловым и Ильей Сивцевым. АО «Инвестиционная компания "Вартон"» зарегистрировано в 2020 году. Его учредители не раскрываются. АО имеет четыре дочерние компании, среди которых производитель лазерного оборудования «Лассард». В 2021 году ГК «Вартон» купила контрольную долю в российском производителе процессоров АО «Байкал Электроникс» (см. “Ъ” от 21 июня 2021 года).

Также в Technored “Ъ” рассказали, что заключили стратегическое партнерство с «Группой Астра» для выпуска отечественной линейки «кибербезопасных роботов» и робототехнических комплексов с ИИ на базе российских комплектующих. В рамках соглашения Technored планирует выпустить не менее 25 тыс. роботов и робототехнических комплексов, а с 2028 года — экспортировать продукцию на рынки Латинской Америки, ЮАР и Индии. Кроме того, с 2028 по 2030 год компания намеревается выйти на IPO. В «Группе Астра» отказались от комментариев.

ООО «Технорэд» зарегистрировано в 2018 году в Москве, им владеет ООО «Интрэд», оставшаяся доля в 49% принадлежит гендиректору Артему Лукину. В «СПАРК-Интерфакс» указано, что выручка за 2023 год составила 485 млн руб., чистая прибыль — 17,8 млн руб. В компании заявляют, что производственные мощности Techored составляют до тысячи штук в год, в 2026 году компания планирует открыть вторую производственную линию с аналогичной мощностью. В середине мая о готовящейся сделке по покупке 51% Technored «Вартоном» сообщал Forbes.

Такая сделка — «логичное расширение технологической вертикали: от операционных систем и микроэлектроники до конечных решений для промышленности и госсектора», считает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко. Для Technored «Вартон» и «Астра» могут обеспечить масштабирование, доступ к инфраструктуре, а также интеграцию в госпрограммы и экспортные каналы. По его оценке, совокупный объем российского рынка промышленной робототехники, включая производство роботов, интеграторские услуги, программное обеспечение и поставку комплектующих, составляет от 3 млрд до 9 млрд руб. с потенциалом «кратного роста».

В настоящее время весь российский рынок составляет примерно 2–2,5 тыс. роботов, оценивает инвестменеджер Kama Flow Алексей Павлюченко. Основным риском для компаний он называет попытку прямой конкуренции с китайскими вендорами и падение маржинальности, а также завышенные ожидания от государственных программ поддержки.

«Это одна из первых крупных сделок на российском робототехническом рынке, и начавшийся тренд на M&A будет продолжаться, так как это экономически выгодно»,— прогнозирует руководитель отдела робототехники компании 3Logic Group Илья Каинов. Он считает, что Technored может выполнить свои планы по производству 25 тыс. роботов и робототехнических комплексов, однако сомневается, что емкость рынка позволит реализовать такое количество машин: «Сейчас компании неохотно закупают роботов из-за высокой ключевой ставки». С ним соглашается эксперт рынка НТИ «Нейронет» Татьяна Мосендз: «Риском может стать низкий спрос со стороны промышленности на внедрение роботов». «Совместное использование инфраструктуры, производственных мощностей и сотрудников позволит снизить общие издержки и эффективнее распределять ресурсы между проектами»,— считает партнер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Владимир Фомченко. Однако главным риском остается вопрос окупаемости инвестиций.

Алексей Жабин