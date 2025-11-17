Не «КамАЗом» единым

В Республике Татарстан по итогам 10 месяцев 2025 года число проданных китайских грузовиков от разных брендов в среднем сократилось до 90%. Ранее в России был введен запрет на ввоз и продажу тягачей, произведенных в Китае. При этом в республике продажи крупнотоннажных и среднетоннажных грузовых машин в целом упали на 61% и 34% соответственно. На фоне падения числа проданных тягачей «КамАЗ» заявил о лучших продажах среди других брендов. Эксперты объясняют падение рынка общим снижением спроса на коммерческий транспорт в России и переизбытком машин на складах. По прогнозам, в 2026 году грузовой рынок может восстановиться, а продажи — увеличиться в среднем на 20%.

Продажи тяжелых грузовиков «КамАЗ» в Татарстане снизились почти на 13%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Продажи тяжелых грузовиков «КамАЗ» в Татарстане снизились почти на 13%

По итогам 10 месяцев 2025 года продажи китайских тяжелых грузовых автомобилей в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились до 90%. На рынке крупнотоннажных грузовиков в республике наибольшее падение продаж зафиксировано у брендов Faw и Dongfeng — по 90%, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе аналитического агентства «Автостат». Снижение числа проданных тягачей зафиксировано почти у всех брендов, в том числе у китайских компаний Shacman (на 75%), Sitrak (84%), Sany (31%) и Jac (83%).

Всего в Татарстане было продано 2,4 тыс. тяжелых грузовиков, что на 61% меньше, чем в прошлом году. Первое место на рынке занимает компания «КамАЗ» с почти 1,5 тыс. проданных грузовиков. Продажи организации в республике сократились на 13%.

ПАО «КамАЗ» «КамАЗ» — один из крупных производителей российских автомобилей, зарегистрированный в Набережных Челнах. В 2024 году прибыль группы компаний сократилась в 28 раз — до 731 млн руб., а выручка увеличилась на 6,3% — до 393,6 млрд руб. Организация перешла на четырехдневку из-за падения рынка грузовых автомобилей в первом полугодии на 60%. Проблемы объяснили политикой Центробанка и переизбытком предложения. В компании также рассматривали вопрос о переходе на трехдневную рабочую неделю. 10 ноября «КамАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе, решение было принято гендиректором компании Сергеем Когогиным. В конце октября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с господином Когогиным, в ходе встречи обсуждались результаты деятельности челнинской организации.

В июле этого года Росстандарт запретил ввоз и продажу грузовиков, произведенных в Китае. Решение объяснили найденными нарушениями, представляющими опасность для водителей и пешеходов. Среди них проблемы с эффективностью тормозной системы, уровнем шума, неисправностью элементов управления и др.

По данным «Автостата», в целом по России продажи на рынке тяжелых грузовых автомобилей уменьшились на 55% — до 5 тыс. машин. Снижение продаж зафиксировано у всех крупных брендов. Более четверти доли рынка (26%) занимает компания «КамАЗ», на втором месте расположились Shacman и Sitrak. В пресс-службе группы компаний из Набережных Челнов заявили, что бренд показал «лучшие продажи» в условиях неустойчивого рынка. За 10 месяцев 2025 года в России продажи грузовиков компании упали на 35% — до 1,3 тыс. автомобилей.

Рынок среднетоннажных грузовых автомобилей в Татарстане упал на 34% (с 2,1 тыс. до 1,4 тыс.). В топ-3 наиболее популярных марок вошли модели «КамАЗ». На четвертом месте расположился китайский Sitrak, у которого число проданных автомобилей упало на 84%. На втором месте по падению продаж расположилась модель «ГАЗ» со снижением в 63,2%.

В России продажи среднетоннажных грузовиков сократились на 45% — до 1,2 тыс. машин. Наибольшую долю на рынке в 37% занимает бренд «ГАЗ», второе место — «КамАЗ» (28%), а третье — Jac (9%). У последней компании и другого китайского бренда Foton больше всего сократились продажи автомобилей — на 76% и 78% соответственно. Число проданных среднетоннажных грузовиков «КамАЗ» упало на 39%.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов рассказал, что уменьшение продаж грузовых автомобилей в Татарстане связано с несколькими факторами, в первую очередь с общим падением спроса на коммерческий транспорт в стране. Эксперт отметил большое число складских запасов грузовиков, которые ранее компании приобретали в больших объемах.

На снижение продаж также повлияли изменения на рынке транспортных услуг. Расходы компаний выросли из-за увеличения затрат на автомобили, оплату труда, топливо, запасные части. Из-за этого часть компаний ушла с рынка, а потребность в новых грузовых автомобилях снизилась.

«Сказалось и то, что перевозчикам нужно больше других моделей автомобилей (беспилотных, электрических, гибридных и других), но производители пока не могут их предложить в достаточном количестве», — заявил Дмитрий Баранов.

По мнению эксперта, снижение продаж грузовиков негативно сказывается на финансовом положении машиностроительных компаний. Объем производства у таких трендов сокращается, при этом расходы могут увеличиваться. В этих условиях компании сокращают инвестиции в разработку новых моделей и в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), из-за чего ухудшается конкурентоспособность компаний.

Сейчас для производителей грузовых автомобилей существует риск ужесточения внешних ограничений, что может привести к нехватке комплектующих и затруднить работу на внешних рынках. Также возможно усиление конкуренции с иностранными производителями.

Эксперт считает, что рынок грузовиков может восстановиться в 2026 году. В сегменте тяжелых грузовых автомобилей продажи могут вырасти от 18 до 25% по сравнению с 2025 годом, у среднетоннажных — от 16 до 22%. Рост числа проданных машин может стать возможным за счет консолидации рынка, объединения компаний, стимулирования спроса государством и программ обновления автопарков. При этом продажи продолжат сдерживать рост стоимости грузовиков, трудности с получением кредитов и нехватка определенных моделей.

Диана Соловьёва