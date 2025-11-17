Венгрия не будет следовать политике Евросоюза по милитаризации экономики. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом Венгерской торгово-промышленной палаты Элеком Надем.

«Мы видим, что Европа находится на пути к войне», — сказал Виктор Орбан (цитата по ТАСС). По его мнению, с помощью милитаризации экономики лидеры ЕС стремятся, с одной стороны, сосредоточить в своих руках всю власть, а с другой — продолжить военную поддержку Украины.

По словам господина Орбана, в планы ЕС входит содержание украинской армии численностью 1 млн человек, на что будет направлено 20-25% нового семилетнего бюджета. Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия не поддержит этот бюджет. Он добавил, что Венгрия будет строить иную экономическую политику, несмотря на давление Брюсселя.