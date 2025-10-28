В Ярославской области могут появиться 95 новых объектов придорожного сервиса

В Ярославской области инвесторам предложат 95 участков для создания придорожного сервиса. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, Дзержинский район, ул. Механизаторов (в районе д.11)

Фото: Инвестиционный портал Ярославской области

К настоящему моменту заключен один договор аренды участка на улице Осташинской в Ярославле, еще 32 участка, расположенные на территории региона, проходят финальную подготовку. Новые АЗС, кафе, места отдыха предложат разместить вдоль таких трасс, как М-8 и Р132 «Золотое кольцо», а также других популярных направлений.

«Места подобрали вдоль трасс с большим трафиком. Это гарантирует их востребованность. Все участки пройдут необходимое оформление и будут подключены к инфраструктуре»,— написал первый зампред областного правительства Денис Хохряков в своих соцсетях.

До реализации с торгов участки проходят комплексную подготовку, в том числе проектируются безопасные съезды, что, по мнению властей, позволит инвесторам быстрее приступить к строительству.

Согласно данным Инвестиционного портала Ярославской области, в настоящий момент на торги выставлены три земельных участка для развития придорожного сервиса в Ярославле. Площадь двух участков — по 0,32 га, еще одного — 0,55 га. Первый участок расположен на улице Механизаторов в районе дома 11, второй — на улице Гагарина у дома 78А, третий — на Тормозном шоссе, участок 13А. Стоимость объектов определится по итогам аукционов. На всех трех участках вид разрешенного использования — заправка транспортных средств.

Алла Чижова