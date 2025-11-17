Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора»

Бенуа Гру покинул пост главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба команды. Его обязанности временно будет исполнять Рафаэль Рише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бенуа Гру (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бенуа Гру (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера ''Трактора''. В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой»,— приводит пресс-служба слова канадского специалиста. По информации «Матч ТВ», Бенуа Гру был не согласен со многими действия клубного руководства, в том числе с решением о расторжении контракта с канадским голкипером Заком Фукале, который продолжил карьеру в минском «Динамо».

Бенуа Гру возглавил «Трактор» в 2024 году. В первом же сезоне под его руководством команда впервые за 12 лет дошла до финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где со счетом 1:4 уступила ярославскому «Локомотиву».

В текущем сезоне КХЛ «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе челябинцев 31 очко по итогам 28 встреч. 18 ноября клуб дома сыграет против магнитогорского «Металлурга».

Таисия Орлова