Лихачев рассказал о деталях участия России в строительстве двух блоков АЭС «Бушер» в Иране

Строительство с участием России второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране продолжается, заявил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, на площадке работают около 3 тыс. специалистов, в том числе 700 россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Два блока-"тысячника" строятся на площадке, второй и третий. Работы идут вперед»,— рассказал господин Лихачев в комментарии «Россия-1».

По действующему соглашению, Россия строит в Иране восемь энергоблоков АЭС. Четыре из них находятся в Бушере. Вторую станцию из четырех блоков общей мощностью 5000 МВт проектируют. Во время военной операции Израиля «Народ как лев» в июне с территории АЭС «Бушер» вывезли часть сотрудников «Росатома», 350 россиян продолжили работать на станции.