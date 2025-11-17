Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о контрактах РФ на экспортные поставки Су-34

В портфеле заказов «Рособоронэкспорта» есть подписанные контракты на поставку истребителей-бомбардировщиков Су-34Э иностранным заказчикам. Об этом заявил глава компании Александр Михеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Михеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Михеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Этот самолет в реальных боевых действиях подтвердил свои высокие летно-технические характеристики»,— сказал Александр Михеев на выставке Dubai Airshow 2025 (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что оборонные предприятия РФ выпускают авиационные средства поражения, которые позволяют применять данный истребитель в условиях жесткого противодействия современных средств ПВО и РЭБ.

Самолет Су-34Э предназначен для поражения наземных и надводных объектов при любой погоде и в любое время суток при огневом и радиоэлектронном противодействии. Истребитель также может вести воздушную разведку.