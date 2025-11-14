Штрафникам включили зеленый свет

По данным “Ъ”, правительство разрешило инвесторам в ВИЭ-генерацию, столкнувшимся со сложностями из-за санкций, перенести без штрафов запуск 2,57 ГВт новой зеленой генерации. Среди этих проектов — четыре мусоросжигательных завода «Ростеха» в Подмосковье и Казани. От строительства еще почти 300 МВт мощности решено отказаться, этим проектам будет начислен штраф порядка 650 млн руб.

Правительство разрешило инвесторам в зеленую энергетику перенести сроки строительства 62 проектов новых солнечных и ветроэлектростанций (СЭС и ВЭС), а также мини-ГЭС совокупной мощностью 2,57 ГВт. Еще от 278,6 МВт ВИЭ-мощностей разрешено отказаться вовсе. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 29 октября (“Ъ” видел проект протокола от 13 ноября).

ВЭС, СЭС и мини-ГЭС в РФ строятся за счет поддержки оптового энергорынка, которая продлена до 2035 года. Электростанции продают свою выработку на оптовый рынок по более высокой цене на период заключения договора поставки мощности (ДПМ), что гарантирует им возврат инвестиций. За задержку вводов или разрыв соглашений по ДПМ предусмотрен штраф. По программе ДПМ ВИЭ построено более 1,8 ГВт СЭС и 2,5 ГВт ВЭС.

Среди проектов, от которых инвесторы решили отказаться,— Сотниковская ВЭС «ЭЛ5-Энерго» мощностью 71,2 МВт, Пилотная ВЭС «ВетроСПК» (входит в «Росатом») на 157,5 МВт и Могохская мини-ГЭС «РусГидро» на 49,8 МВт. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) пояснили “Ъ”, что ДПМ ВИЭ предусмотрен штраф за отказ от исполнения обязательств по таким договорам в размере 5% от предельных капитальных затрат на строительство проекта или в размере 16–22% от предельной годовой выручки объекта. При реализации предусмотренного решением правительственной комиссии права отказаться от исполнения ДПМ ВИЭ также предусмотрена необходимость оплаты поставщиком денежной суммы, размер которой привязан к величине указанного штрафа (в размере определенной доли от него), уточняют регуляторы.

Источники “Ъ” рассказывают, что коэффициент по штрафам для проектов-отказников составит 0,375, что дает совокупный штраф за отказ от этих проектов около 650 млн руб.

В «Совете рынка», не подтверждая данных о размере коэффициента, отмечают, что, если он действительно будет такого размера, для отобранной до 2020 года ветровой станции мощностью 20 МВт сумма может составить порядка 40 млн руб.

В «ЭЛ5-Энерго» от комментариев отказались. В «РусГидро» пояснили, что проект строительства Могохской ГЭС на условиях заключенного ДПМ ВИЭ в текущей ситуации убыточен для компании. При этом, добавили в компании, сейчас «РусГидро» сфокусирована на реализации крупных инвестпроектов по строительству пяти ТЭС и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 на Дальнем Востоке. «При текущей и прогнозируемой стоимости заимствований компания вынуждена отказаться от строительства малой ГЭС в Дагестане с целью поддержания финансовой устойчивости и будет просить государство не накладывать штрафные санкции»,— сообщили “Ъ” в «РусГидро».

В «Росатоме» заявили, что ожидают официального протокола по итогам заседания правительственной комиссии, добавив, что размеры штрафных санкций в случае принятия решения об отказе от реализации некоторых проектов будут определены позже.

Два года нештрафуемой отсрочки по решению правительственной комиссии получит «Юнигрин Энерджи» (подконтрольна структурам Михаила Сиволдаева) с 14 проектами СЭС. Сроки начала поставок мощности сдвинут еще для 18 СЭС, принадлежащих «Солар Системс» Михаила Лисянского. Среди малых ГЭС не будут реализованы вовремя Сегозерская ГЭС En+, Верхнебаксанская ГЭС «РусГидро» и МГЭС-1 ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг»). В перечень перенесенных проектов также попали 23 ВЭС «Форвард Энерго».

Также на три года разрешено сдвинуть строительство четырех мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье (Солнечногорск, Ногинск, Наро-Фоминск) совокупной мощностью 210 МВт и еще одного завода в Казани мощностью 55 МВт. За их возведение отвечает Альтернативная генерирующая компания-1 (подконтрольна «Ростеху»). В июне «Ростех» сообщил, что вынужден заморозить три из пяти проектов мусоросжигательных заводов «до лучших времен», связав задержку с пандемией, санкциями и нехваткой дешевых средств.

Как писал “Ъ” 19 февраля, изначально обсуждалась отсрочка по запуску 2 ГВт зеленой мощности. В общей сложности эти проекты избегали бы штрафов в объеме свыше 10 млрд руб. Среди основных причин переносов — проблемы с поставками оборудования, дорогие кредиты и приоритетное строительство ВИЭ на Дальнем Востоке для покрытия энергодефицита.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь