Pompa представила коллекцию пуховиков на холодный сезон

Бренд Pompa представил новую коллекцию пуховиков на осень-зиму 2025/26. Модели включают как удлиненные пуховики-коконы, так и короткие варианты для города. В качестве утеплителя используется до 90% натурального пуха с высоким показателем Fill Power 750, а от перепадов температур или пронизывающего ветра защищает мембрана Raft-Pro. Цветовая гамма коллекции состоит из базовых оттенков: черный, синий и серый дополнены моделями оливковых и песочных тонов. Все модели оснащены функциональными деталями: регулируемыми капюшонами, удобными карманами и качественной фурнитурой. Осенне-зимняя линейка уже доступна в магазинах и на сайте Pompa.

