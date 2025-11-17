Число разводов в Петербурге сократилось на 12% за 10 месяцев 2025 года

Количество расторжений браков в Санкт-Петербурге за январь-октябрь 2025 года снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на городской комитет по делам ЗАГС.

При этом число зарегистрированных браков за девять месяцев выросло на 6%, уточнили в комитете.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, за лето в петербургских отделах ЗАГС обручились почти 30 тыс. пар. При этом 40% церемоний пришлось на гостей города.

Артемий Чулков