Почти 30 тыс. пар обручились за лето в петербургских отделах ЗАГС

За минувшее лето 28814 пар скрепили отношения браком в Санкт-Петербурге. На гостей города пришлось 40% церемоний, сообщили в пресс-службе Смольного.

Летний свадебный сезон длился с мая по конец сентября. Число заключенных браков за этот период выросло на 1500 по сравнению с прошлым годом. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что россияне все чаще выбирают город на Неве для создания семей. Город стремится обеспечить влюбленных максимально комфортными условия для празднования. Господин Беглов подчеркну, что еще шесть лет назад на иногородние пары пришлось 29,5% случаев.

Самыми популярными местами для регистрации браков в этом сезоне вновь стали Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной (5178 пар), и Дворец бракосочетания № 2 на Фурштатской улице (4689 пар).

Татьяна Титаева