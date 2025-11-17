Команды «Формулы-1» рванули вверх

Средняя стоимость команд «Формулы-1» всего за год выросла на 48% и достигла отметки в $3,4 млрд. Лидером рейтинга, составленного Sportico, вновь стала Ferrari, оцененная в $6,4 млрд. Это уровень топовых футбольных клубов, таких как «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». При этом гоночные команды зачастую приносят своим владельцам и солидную прибыль. Скажем, у Mercedes, занявшей в рейтинге второе место, в прошлом году она превысила $160 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / Reuters Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Ferrari вновь возглавила рейтинг стоимости команд «Формулы-1». Согласно подсчетам портала Sportico, стоимость «Скудерии» в этом году поднялась до $6,4 млрд, что на 34% больше, чем в 2024-м. Сила бренда Ferrari такова, что росту стоимости команды не мешает то, что «красные» уже давно ничего не выигрывали. Последний титул гонщик Ferrari добыл еще в 2007 году, когда чемпионом мира стал Кими Райкконен. Победная засуха в Кубке конструкторов у Ferrari лишь чуть короче — она длится с 2008 года. В текущем чемпионате «Скудерия» может рассчитывать в лучшем случае на второе место в Кубке конструкторов (первое досрочно досталось McLaren), а в личном первенстве ни Шарль Леклер, ни Льюис Хэмилтон даже в топ-3 попасть не смогут.

На втором месте с показателем $5,88 млрд обосновался Mercedes. «Серебряные стрелы» с 2021 года, когда команде удалось взять восьмой подряд Кубок конструкторов, тоже не радуют. Но это не помешало им прибавить за год сразу 49% в стоимости. Оценка Sportico не сильно отличается от той, что высчитали журналисты после появившегося на прошлой неделе сообщения о том, что руководитель и совладелец команды Mercedes Тото Вольф («конюшней» в равных долях владеют господин Вольф, концерн Mercedes-Benz Group и компания INEOS) намерен продать часть своих бумаг. За пятипроцентный пакет акций он запросил $300 млн. Таким образом, вся команда была оценена в $6 млрд.

Замыкает топ-3 McLaren. Тут прослеживается корреляция роста стоимости «конюшни» с ее спортивными успехами. В 2023 году McLaren оценивался в $1,5 млрд и занимал в рейтинге четвертое место, отставая от лидировавшей Ferrari на $1,6 млрд. Стоило команде в прошлом сезоне прервать длившуюся полтора десятилетия серию без титулов, выиграть Кубок конструкторов, как оценка взлетела до $2,65 млрд. В этом сезоне McLaren досрочно уже взял Кубок конструкторов, а чемпионом мира станет один из его гонщиков — Ландо Норрис или Оскар Пиастри. В результате стоимость команды взлетела еще на 78%, до $4,73 млрд, что позволило оттеснить на четвертое место Red Bull.

«Быки» в последние два сезона держатся, похоже, исключительно за счет таланта Макса Ферстаппена.

В прошлом году голландцу удалось удержать титул. В этом шансов на пятое подряд чемпионство он практически лишился. Да и скандалы вокруг Red Bull (обвинение, хоть и не подтвердившееся, босса «конюшни» Кристиана Хорнера в домогательствах к одной из сотрудниц, уход ряда ключевых сотрудников, наконец, увольнение самого Хорнера) на рост ценности команды повлияли. Она все равно подорожала — на 23%, до $4,32 млрд. Но это самый скромный рост в пелотоне.

Лидером второго эшелона является Aston Martin. Главное приобретение команды — бывший шеф-конструктор Red Bull и автор наибольшего числа чемпионских машин Эдриан Ньюи. Отсюда и оценка в $3 млрд (рост 45% год к году). Следом идут: Williams ($2,14 млрд, 73%), Alpine ($2,08 млрд, 39%), Racing Bulls ($2,05 млрд, 68%), Sauber ($1,88 млрд, 57%), а замыкает список Haas ($1,68 млрд, 65%).

Средняя стоимость команды «Формулы-1» составила $3,4 млрд, что на 48% больше, чем в 2024 году.

Получается, что формульные команды по этому показателю превзошли клубы Национальной хоккейной лиги и Главной бейсбольной лиги (MLB), где клубы в среднем стоят $2,1 млрд и $2,82 млрд соответственно. Впереди из больших закрытых лиг остаются только Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная футбольная лига (NFL, американский футбол). В них клубы в среднем оцениваются в $5,51 млрд и $7,13 млрд соответственно. Ну а если сравнивать стоимость команд «Формулы-1» с клубами, практикующими обычный футбол, то окажется, что та же Ferrari стоит почти столько же, сколько мадридский «Реал». В мае Forbes оценил «Королевский клуб» в $6,75 млрд. На втором месте в рейтинге Forbes шел «Манчестер Юнайтед» — $6,6 млрд, на третьем «Барселона» — $5,65 млрд.

В Sportico объяснили стремительный рост стоимости команд «Формулы-1» двумя факторами. Во-первых, многие команды приносят неплохую прибыль. В общей сложности на выплату им призовых владелец серии компания Liberty Media в прошлом году перечислила $1,27 млрд (еще примерно столько же компания оставляет себе). В итоге, скажем, у Mercedes в прошлом году чистая прибыль составила $161 млн, из которых на выплату дивидендов было выделено $134 млн. Во-вторых, команд просто мало, а желающих купить много. Нынешний регламент гласит, что в чемпионате не может быть больше 12 команд. На данный момент их 10. С 2026 года к первенству присоединится Cadillac (первая новая, не созданная на базе уже существовавшей команды «конюшня» с 2016 года). Бренду, чтобы убедить другие команды согласиться на появление еще одного участника, пришлось заплатить вступительный взнос в $450 млн, что, по словам Тото Вольфа, все равно очень мало. Если бы не давление Liberty Media, которой нужно появление в чемпионате сильной американской команды (Haas до уровня лидеров недотягивает), то действующие участники наверняка не согласились бы на расширение чемпионата, не желая уменьшать свою долю от призовых. Очевидно, что попытка расширить первенство до 12 команд натолкнется на еще более ожесточенное сопротивление, а значит, дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится.

