Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Налоговый вычет для семей с детьми увеличился до 1 млн руб., согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон создает стимулы для работодателей к участию в формировании долгосрочных накоплений своих сотрудников. Расходы на софинансирование таких накоплений в пределах 12% зарплаты работника можно будет учитывать при расчете налога на прибыль. При этом они не будут облагаться страховыми взносами. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением тех положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Ее участники могут заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами или управляющими компаниями. При этом они будут получать государственное софинансирование своих взносов — до 36 тыс. руб. на протяжении десяти лет. Кроме того, предусмотрен налоговый вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тыс. руб. в год.