Старооскольского чиновника под стражей уволили в связи с утратой доверия

Старооскольский городской суд Белгородской области изменил основание увольнения муниципального служащего мэрии, который обвиняется в хищении выплат участников СВО. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Там указали, что, несмотря на предъявленное обвинение, работодатель не предпринял мер по увольнению ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского горокруга Константина Казакевича. После представления прокуратуры его все же отправили в отставку «в связи с нарушением установленных законом ограничений и запретов». В результате иска Старооскольской городской прокуратуры основание поменяли на «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, в апреле 2024 года Константин Казакевич, будучи членом рабочей группы по отбору кандидатов на военную службу по контракту, содействовал последним в открытии банковских счетов для получения разовых выплат. Следствие утверждает, что, используя служебное положение, он похитил денежные средства семи участников СВО. Сумма ущерба — 1,6 млн руб.

Уголовное дело по обвинению господина Казакевича в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, в крупном размере), находится на стадии судебного рассмотрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В декабре 2024 года УМВД по Белгородской области сообщило о его задержании. После этого он был помещен в СИЗО.

Анна Швечикова