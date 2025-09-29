Бывший белгородский чиновник ответит в суде за кражу выплат у участников СВО

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего ведущего специалиста администрации Старооскольского горокруга Константина Казакевича. Ему вменяется кража с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Материалы направлены в Старооскольский горсуд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый как член рабочей группы по отбору кандидатов на военную службу по контракту помогал последним открывать банковские счета для получения разовых выплат. Он получил доступ к банковским картам семи бойцов и похитил с их счетов порядка 1,6 млн руб.

В УМВД по Белгородской области сообщили о задержании фигуранта в декабре 2024 года. Тогда его отправили в СИЗО. На тот момент ущерб оценивался в «более 1 млн руб.».

Алина Морозова