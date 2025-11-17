На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими на трассе «Дон»

В Краснодарском крае полиция расследует уголовное дело по факту аварии в Туапсинском районе, в которой погибли четыре человека.

По данным правоохранительных органов, на трассе М-4 «Дон», возле села Молдавановка, водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом. Погибли водитель и три пассажира легковой машины. Один пассажир был доставлен в больницу с травмами.

Дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ) расследует отдел МВД России по Туапсинскому району.