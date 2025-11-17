Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» получит более полумиллиарда рублей

На обеспечение работы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе из федерального бюджета дополнительно выделят более полумиллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано»,— отмечается в сообщении кабмина РФ.

Средства выделены на подготовку новых экспозиций и обеспечение безопасности.

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» был возведен в Севастополе по поручению президента. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.

Ранее один из основных кураторов «Нового Херсонеса» митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил журналистам, что на его создание и на связанные с ним проекты потратили примерно 60 млрд рублей.

Александр Дремлюгин, Симферополь