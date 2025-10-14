В Крыму планируют открыть музей истории семьи Романовых

В Ливадийском дворце в Крыму могут создать музей истории императорской семьи Романовых. Об этом, выступая на презентации всероссийского проекта «Музейные маршруты» в Севастополе, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

«Ливадийский дворец — это последний дворец семьи Романовых, которым мы обязаны очень многим. Нам надо узнать, как они создавали ее, как воспитывали детей из поколения в поколение. Как справлялись с семейными проблемами. Как любая семья, они отражают в своем развитии каждую из русских семей»,— подчеркнул митрополит. По его словам, новый музей, оснащенный современными технологиями, поможет лучше узнать историю императорской семьи.

Митрополит также сообщил, что на создание музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», открытого летом 2024 года, и на связанные с ним проекты потратили примерно 60 млрд руб. Эта сумма, отметил он, включает в себя и затраты на археологические изыскания, работы и реставрацию храмов на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», школу искусств и детский центр «Корсунь» на базе филиала Международного детского центра «Артек».

Александр Дремлюгин, Симферополь