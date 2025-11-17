На Кубани директор принуждала заместителя уволиться под угрозой избиения

В Краснодаре суд признал предпринимателя Ольгу Семенову, а также ее знакомых Никиту Понкратова и Артема Ластовского виновными в самоуправстве, незаконном лишении свободы и повреждении чужого имущества, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что госпожа Семенова и ее сообщники под угрозой применения насилия заставили сотрудника компании, где женщина является учредителем, написать заявление об увольнении. Все подсудимые приговорены к условным срокам лишения свободы от двух до трех лет, уточнили в суде.

Потерпевшим по делу признан житель Краснодара, занимавший в компании должность заместителя директора. Ольга Семенова, которая являлась учредителем и исполнительным директором общества, намеревалась уволить заместителя, но тот не соглашался написать заявление об увольнении добровольно. Тогда директор привлекла двоих знакомых, которые заперли сотрудника в кабинете и угрожали избить его, после чего мужчина согласился с их требованиями. Кроме того, злоумышленники порезали шины автомобиля потерпевшего.

Сразу после инцидента сотрудник компании обратился в правоохранительные органы и обжаловал свое увольнение в суде. Решением суда потерпевший восстановлен в прежней должности.

Анна Перова, Краснодар