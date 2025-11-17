Подростки в Воркуте толпой избили полицейского

В Воркуте группа подростков избила полицейского, сняв происходящее на видео. Ролик попал в соцсети и был размещен в Telegram-канале Baza.

По данным источника «Ъ» в воркутинской полиции, нападение было совершено на улице около пункта выдачи заказов торгового центра. Школьники бросали бутылки в здание из-за того, что перед этим поссорились с сотрудником пункта. На место была вызвана полиция.

«Наш сотрудник прибыл к месту инцидента. На записи, попавшей в интернет, запечатлен момент, когда он подошел к группе молодых людей для того, чтобы призвать их прекратить нарушать общественный порядок»,— уточнил собеседник «Ъ». Когда полицейский попытался успокоить одного из подростков и взял его за рукав куртки, приятель последнего толкнул мужчину и ударил его по лицу. Затем вся группа, повалив полицейского на землю, принялась его избивать.

В отделении полиции «Ъ» добавили, что было начато разбирательство. «Все, кто принимал участие в нападении на полицейского, задержаны. Уголовное дело возбуждено следственным отделом СУ СКР по нашим материалам в отношении того подростка, который начал драку. Ему 17 лет. Его действия будут квалифицироваться по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей)»,— уточнил источник в правоохранительных органах.

Дарья Шучалина, Сыктывкар