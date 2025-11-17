Схватившего за шею Ариану Гранде блогера отправили в тюрьму на девять дней

Суд в Сингапуре вынес приговор 25-летнему блогеру Джонсону Вэню (ник в соцсетях — Pyjama Man), набросившемуся на певицу Ариана Гранде. Его признали виновным в нарушении общественного порядка и приговорили к девяти дням тюремного заключения, сообщает газета Straits Times.

Инцидент произошел в 13 ноября на премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» в Сингапуре. Тогда Ариана Гранде шла по ковровой дорожке вместе с актерами Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом. Джонсон Вэнь перепрыгнул через ограду, подбежал к актрисе, схватил ее рукой за шею. Мужчину оттащила актриса Синтия Эриво, которой помогла охрана.

Вечером того же дня Вэнь опубликовал видео с инцидентом в соцсетях. Пост сопровождала подпись: «Дорогая Ариана Гранде, спасибо за то, что позволила мне прыгнуть с тобой на желтую дорожку». Ранее Вэнь уже пытался сорвать мероприятия со знаменитостями. Среди них — июньский концерт Кэти Перри в Сиднее и финал мужского забега на 100 метров на Олимпийских играх 2024 года в Париже. До этого он не сталкивался с какими-либо последствиями, отмечает газета.