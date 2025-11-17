Суд в Екатеринбурге оставил под арестом экс-главу «ВСМПО-Ависма» Воеводина

Суд оставил под арестом бывшего директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 29 января 2026 года. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, адвокаты Михаила Воеводина подавали апелляцию на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, прося изменить меру пресечения, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Михаил Воеводин останется под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Михаил Воеводин обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Согласно версии обвинения, он вместе с еще пятью фигурантами совершил мошенничество на 1,5 млрд руб. Они закупали шихтовый материал, который используется при производстве титана, по завышенным ценам.

Михаил Воеводин был главой «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год. После его ухода из компании стало известно о расследовании дела о мошенничестве.

Артем Путилов