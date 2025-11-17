Чистая прибыль «Вымпелкома» за третий квартал сократилась на 10%

Выручка по операционной деятельности «Вымпелкома» за третий квартал выросла на 10%, до 85,6 млрд руб., EBITDA — на 7%, до 37,3 млрд руб., следует из финотчетности компании по МСФО за период и девять месяцев 2025 года. Чистая прибыль при этом сократилась на 10%, до 6,4 млрд руб., капитальные затраты увеличились на 3,9%, до 16,8 млрд руб., интенсивность капитальных затрат сократилась на 1,2 п. п., до 19,6%, соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,38 (–0,01).

При этом за девять месяцев 2025 года выручка по операционной деятельности выросла на 6,5%, до 234,7 млрд руб., EBITDA — на 6,8%, до 106 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 116,6%, до 21,4 млрд руб., капитальные затраты — на 40,7%, до 58,9 млрд руб., при этом интенсивность капзатрат выросла на 5,9 п. п., до 24,2%.

«На динамику чистой прибыли повлиял рост EBITDA, а также разовые факторы, включая курсовые разницы, переоценку дебиторской задолженности и ряд других факторов»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Вымпелкома»

По итогам первого полугодия чистая прибыль «Вымпелкома» увеличилась на 441,6%, до 15 млрд руб., а CAPEX — на 63,7%, до 42 млрд руб. Тогда в компании объясняли резкий рост чистой прибыли такими же факторами. При этом у большинства крупнейших операторов связи России чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 36–83%. Кроме того, снижался или почти не рос CAPEX, однако выручка у всех компаний увеличилась на 4–11%.

Алексей Жабин