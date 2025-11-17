Льготники могут получить право на землю в любом курском муниципалитете

Льготники — многодетные семьи, ветераны спецоперации и добровольцы, отражавшие вторжение ВСУ,— получат право на бесплатный участок земли в любом муниципалитете Курской области. О том, что необходимый законопроект подготовлен и будет внесен в областную думу, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Александр Хинштейн.

До сих пор многодетные семьи и ветераны СВО могли получить участок только по месту жительства, а добровольцы, защищавшие регион, вообще не входили в эту льготную категорию.

В начале октября губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области участникам СВО начали выделять землю под строительство частных домов.

