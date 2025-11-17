Уральского тренера приговорили к 17 годам колонии за совращение девочки в Анапе

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего фитнес-тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко к 17 годам лишения свободы за совращение малолетней девочки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Помимо лишения свободы суд запретил мужчине работать с детьми на 15 лет и назначил принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Бывшего фитнес-тренера признали виновным по п. «а» ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным суда, преступление произошло в июле 2024 года в Анапе. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного жилого дома, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Подсудимый не признал вину и пытался оправдаться, выдвигая различные версии своих действий. Однако суд посчитал их несостоятельными.

В 2018 году Свердловский областной суд приговорил Алексея Сушко к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года за мастурбацию при ребенке. Инцидент произошел в 2017 году в одной из спортивных школ Екатеринбурга и попал на запись камер видеонаблюдения. В 2023 году суд заменил ему неотбытую часть наказания с заключения в колонии на принудительные работы на три месяца и 17 дней.

Полина Бабинцева