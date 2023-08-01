Свердловский облсуд заменил наказание фитнес-тренеру Алексею Сушко, осужденному за мастурбацию при ребенке

Свердловский областной суд заменил неотбытую часть наказания фитнес-тренеру из Екатеринбурга Алексею Сушко с заключения в колонии на принудительные работы на три месяца и 17 дней. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В 2018 году мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в ноябре 2017 года в одном из спортивных клубов. Портал Е1.ru сообщал, что Алексей Сушко сидел на диване с девочкой, пришедшей на занятие в школу юных моделей. Девочка прогуляла одно занятие и рассказала маме что мужчина приставал к ней. Следствие посчитало, что он мастурбировал в присутствии ребенка, прикрываясь папкой.

На видео, опубликованном СМИ видно, что мужчина и девочка сидели на одном диване. Через некоторое время фитнес-тренер встал с дивана и ушел на тренировку, а девочка уснула.

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