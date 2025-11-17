Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особой модификации автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Фото: Bentley

«Пока ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя»,— эту фразу, приписываемую Фридриху Ницше, трактуют по-разному. Но основной смысл такой: не надо заигрывать со всякой нечистью, потому что может так статься, что незаметно для себя ты станешь игрушкой в ее руках. Не рискуй, даже если это сулит тебе какие-то маркетинговые выгоды. Кто знает, может, сегодня судьба компании Lamborghini сложилась бы как-то иначе, не назови она в прошлом веке одну из своих моделей именем Diablo. Или вот сейчас. Марка Bentley представила особую модификацию Continental GT, которая позиционируется как самая ориентированная на водителя модель в истории марки. Ее главная фишка — мощность мотора 666 л. с.

Все мы знаем, что сегодня отдача двигателя регулируется не механикой, а преимущественно электроникой. То есть не надо ничего вытачивать на станке, надо лишь нажать несколько клавиш на клавиатуре. То есть ничего не стоило присвоить мотору 665 л. с. или 670 л. с., но остановились именно на трех шестерках, хотя презентация состоялась в середине ноября, когда про Хеллоуин все давно уже забыли. Купе имеет собственное имя Supersports. Причем используется оно лишь в четвертый раз с тех пор, как 100 лет назад Bentley выпустила сверхспортивную машину с таким именем.

Про мощность повторять не хочется, максимальный крутящий момент составляет 800 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, максимальная скорость составляет около 310 км/ч. Таких выдающихся динамических характеристик удалось достичь в том числе из-за того, что по сравнению с обычным Continental GT модификация Supersports легче почти на полтонны. Этого удалось достичь за счет отказа от полного привода и гибридной надстройки на бензиновый V8, удаления второго ряда сидений, установки сверхлегких кресел-ковшей спереди, а также обширного применения карбона вместо металла. Тираж Bentley Continental GT Supersports составит всего 500 экземпляров. Производство начнется в конце 2026 года.

Дмитрий Гронский