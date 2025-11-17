В Нижнекамске ученики «Школы СОлНЦа» вынуждены собираться в воскресной школе

В Нижнекамске ученики «Школы СОлНЦа» лишились предоставленных ранее помещений и вынуждены искать места для занятий, об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил директор школы Павел Шмаков.

По словам господина Шмакова, сегодня первый день, когда 5–7 классы остались без учебного процесса. Для первоклассников удалось найти одну комнату в воскресной школе, где они будут заниматься. Туда же после обеда смогут приходить ученики вторых классов.

Как «Ъ Волга-Урал» стало известно из источников, все оборудование и учебный инвентарь остались в здании школы.

На днях инициативная группа проекта «СОлНЦе» начала регистрацию юридического лица. После этого она сможет претендовать на аренду муниципального здания и ученики продолжат обучение. По словам директора школы, муниципалитет подталкивает родителей к созданию частной школы, несмотря на прежние договоренности о создании муниципальной.

«Школа „СОлНЦе“» — средняя общеобразовательная школа-интернат для детей, проявивших выдающиеся способности. Юридически проект является не школой, это кружки и секции.

Ранее сообщалось, что «СОлНЦе» попросили освободить помещения, а ученикам проекта предложили вернуться в муниципальные школы.

