Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне между Россией и НАТО до 2029 года. По мнению господина Картаполова, немецкий министр пытается оправдать неудачи западных правительств и объяснить расходы налогоплательщиков якобы российской угрозой и ожидаемым военным конфликтом.

«Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков, и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все... идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО»,— уточнил депутат в беседе с «РИА Новости». Андрей Картаполов добавил, что Россия не собирается ни с кем воевать. Однако «если они полезут, то свое получат», убежден господин Картаполов.

Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung признал, что война между странами НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он отметил, что вопрос сроков конфликта остается спекулятивным, однако военные эксперты оценивают этот период с учетом восстановления российских вооруженных сил.