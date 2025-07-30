Китайские грузовики внесли в стоп-лист

Запрещенные в России китайские грузовики могут занимать до трети отечественного рынка, рассказали “Ъ FM” источники в отрасли. 30 июля «Росстандарт» объявил о запрете ввоза и продажи тягачей марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также их шасси. Среди причин названы нарушения в эффективности тормозной системы, уровень шума, неисправность элементов управления и установки систем вызова экстренных служб. Некоторое время назад официальным дилерам выдали предписания, компании приостановили закупки и начали работу по устранению неисправностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Введенные ограничения касаются крупных тягачей, и на складах таких машин скопилось достаточно много, говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. По его словам, регулятор стимулирует китайских поставщиков к локализации брендов: «Рынок новых автомобилей — это десятки тысяч. И еще такое же количество машин сейчас находится у лизинговых компаний в статусе изъятых. Рынок определенно затоварен, и ему еще растовариваться и растовариваться. Если говорить вообще о тренде с точки зрения сертификации, ТТС, безусловно, зеленый свет будет всегда у тех автопроизводителей, которые учитывают требования к нормативам, и тех, кто стремится к разворачиванию производства на территории Российской Федерации.

Россия будет поддерживать всегда своих и чутко относиться к регламентирующим процессам. Насколько криминальны те самые аспекты, которые приводятся, и насколько они оказывают реальное влияние на безопасность транспортных средств, окружающую среду или уровень шума — больше вопрос философии, он очень индивидуальный. Тем машинам, которые уже были выпущены и находятся в пользовании, ничего не угрожает. Какие перспективы у данных брендов на российском рынке? Этот вопрос лежит в плоскости их взаимодействия с регуляторами и их усилиями по исправлению конкретных каких-то недочетов. Наверное, для них неплохо задуматься о том, чтобы полноценно идти в сторону локализации».

По данным агентства «Автостат», за первое полугодие в России было реализовано 13 тыс. новых китайских грузовиков — это почти 47% от общего объема. При этом суммарная доля подпавших под запрет марок —примерно 28%. С точки зрения экплуатации в грузоперевозках китайские бренды напрямую конкурируют с крупнейшим российским производителем и по цене, и по качеству, говорит исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Уход с рынка подобной техники приведет к тому, что "КамАЗ" существенным образом нарастит продажи. В 2024 году начался серьезный тренд на падение грузопотока внутри Российской Федерации. Очень сильно пострадали многие крупные автоперевозчики, чьи автопарки насчитывали сотни грузовиков. Поток отразился на продаже новой грузовой техники. За первое полугодие 2025 года падение по седельным тягачам составило 55-60% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

По большому счету весь рынок автомобильных грузовых перевозок делится между китайскими брендами и ПАО "КамАЗ". По итогам "сытого" 2023 года с точки зрения логистики "КамАЗ" зафиксировал прибыль по российскому стандарту бухгалтерского учета на уровне 12,7 млрд руб., а уже за 2024 год убыток по РСБУ составил 3,4 млрд руб. А за первый квартал 2025 года "КамАЗ" уже ушел в минус на 12,46 млрд руб. Это катастрофическое падение. Тут вопрос в том, что продажи необходимо наращивать путем сокращения себестоимости в режиме свободного рынка, свободной конкуренции».

Если по итогам прошлого года российский рынок тяжелых грузовиков преодолел отметку в 110 тыс. машин, то в 2025 году, по прогнозам «КамАЗа», он упадет до 45 тыс. единиц. Сильнее всего просели как раз китайцы. По данным «Автостата», за шесть месяцев Sitrak сократил продажи на 62%, а FAW показал минус 67%. На этом фоне продажи тягачей из Набережных Челнов упали меньше — на 24%.

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Станислав Крючков