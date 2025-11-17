Песков: Россия негативно воспримет закон США о санкциях против ее партнеров
Москва отреагирует негативно, если Вашингтон примет законопроект о санкциях в отношении партнеров России. Такую пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативы, которые обсуждаются американскими законодателями.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно»,— сказал Дмитрий Песков.
Накануне Дональд Трамп поддержал законопроект о введении санкций в отношении всех стран, с которыми сотрудничает Россия. Он уточнил, что документ находится на рассмотрении Конгресса. Американский лидер также напомнил, что под аналогичные санкции могут попасть и экономические партнеры Ирана. Соответствующую правку могут внести в законопроект во время рассмотрения документа в Конгрессе.
В конце октября лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что его партия готова вынести законопроект о санкциях против партнеров России на голосование, когда администрация президента сочтет это необходимым. 13 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых ограничений против Москвы.