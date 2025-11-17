Четыре человека погибли при аварии на трассе «Дон» в Краснодарском крае

На трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN. Погибли водитель ВАЗа и трое его пассажиров. Еще один человек госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, водитель ВАЗа двигался по трассе с недопустимой скоростью. Он не смог справиться с управлением, и машина ушла в занос. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.