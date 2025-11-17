«Молодые сотрудники ставят под сомнение срочность задач»
Яна Лубнина — об отношении зумеров к работе
Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как молодежь реагирует на стресс и о ее приоритетах.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Вряд ли за срочной переработкой последует повышение»: молодое поколение сотрудников пересматривает отношение к стрессовым ситуациям в офисе и повышенным требованиям руководства. То, что принято относить к миллениальским чертам, — неистовое упорство, готовность к самопожертвованию, помещение работы на первое место среди личных приоритетов, — в представлении зумеров теперь граничит с токсичностью. Старшее поколение коллег уже выработало снисходительную реакцию, сокрушаясь, что больше никто не умеет работать. Но у всего есть причины.
Представители поколения Z столкнулись с рабочим хаосом на старте своей карьеры. Многим пришлось начинать свой профессиональный путь в период пандемии, когда новичков вообще никуда не брали, а офисная жизнь встала на паузу, пишет The Washington Post. Стоимость жизни росла, но предсказуемых карьерных путей к успеху при этом не просматривалось. Приходилось адаптироваться под нестандартные рабочие процессы компаний. В итоге 25-летние профессионалы поняли, что хаос рутинен. Ученые признают, что до пандемии успех напрямую увязывался с работой, и человек был готов позволять работе вмешиваться в другие сферы жизни. После 2020 года начался культурный сдвиг, многое важное перестало казаться таковым.
Предыдущим поколениям вкладывали идею, что упорный труд и лояльность будут вознаграждены. Теперь нет никаких гарантий, что человек, совершивший подвиг в интересах компании, получит премию, карьерное продвижение или хотя бы бессрочный договор. В итоге молодые сотрудники ставят под сомнение срочность задач вроде составления презентации или сдачи отчета, особенно в нерабочее время, даже если об этом внезапно просит менеджер. Они как бы шутят: «Мы сохраняем PDF-файлы, а не жизни». Да и когда мы умрем, компания разве что коротко напишет, какими замечательными мы были.
Ложное чувство срочности укоренилось во многих компаниях как часть рабочего процесса, и нередко это следствие системных ошибок. Зумеры тоже инвестируют силы и время в карьеру, но убеждены, что многие задачи выполнимы без стресса и режима ЧС, в спокойной манере. Общение с коллегами и определение приоритетности задач помогает снизить градус напряжения и внести ясность. Если возникло что-то внезапное, стоит обсудить причины в личной беседе с руководителем. Карьерный консультант Фиби Гэвин призывает сотрудников при этом не идти на конфликт фразами «это не моя работа», но открыто поделиться своими ощущениями, чтобы укрепить рабочие отношения ради общих долгосрочных целей.