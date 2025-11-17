Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, чем закончилась стычка болельщиков с полицейскими во время матчу между команда Перу и Аргентины.

Полиция задержала разъяренного футбольного болельщика на футбольном поле в Лиме.

Фото: Getty Images Полиция задержала разъяренного футбольного болельщика на футбольном поле в Лиме.

Самое кровавое побоище в истории мирового футбола случилось в 1964 году. В городе Лима погибло 328 человек — такого количества жертв футбольный мир больше не видел никогда. На стадионе Estadio Nacional del Peru сборная Перу принимала команду Аргентины. Для того чтобы попасть на Олимпиаду, перуанцам достаточно было сыграть вничью. На трибуны пришли 53 тыс. человек. При такой поддержке футболисты пытались прыгнуть выше головы и, даже пропустив мяч от аргентинцев, не оставили попыток атаковать.

И вот случилось чудо — за шесть минут до финального свистка Перу сравнивает счет. Только вот арбитр отменяет взятие ворот, усмотрев опасную игру. Дальше ситуация развивается стремительно: несколько разгоряченных фанатов рванули на поле и бросились на судью, полицейские тут же среагировали. Желающих помочь своим на трибунах нашлось немало, и уже через несколько секунд сотни людей вступили в схватку с полицией. Блюстители порядка, недолго думая, начали стрелять в воздух. Перепуганные судьи и футболисты побежали в раздевалки, а толпа рванула к выходу. Но ворота оказались закрыты. Люди падали и погибали под ногами тех, кто напирал сзади. Но даже когда ворота не выдержали и рухнули, ситуация не успокоилась.

Разъяренные фанаты начали разносить город и убивать полицейских, которые тоже стреляли на поражение. Поэтому есть версия, что 328 погибших — это лишь официальная цифра. Вроде как реальное число жертв гораздо больше. Очевидцы рассказывали, что тела увозили в неизвестном направлении, а потом люди числились пропавшими без вести. Расследование трагедии длилось несколько месяцев. Виновным был признан начальник полиции города, которого приговорили к 2,5 годам тюрьмы. После скандала вместимость стадиона сократили до 42 тыс., а власти Лимы до сих пор не разрешают открыть на арене даже мемориальную доску в память о тех событиях. Кстати, тогда, в 1964-м, на Олимпиаду все-таки поехала Аргентина.

