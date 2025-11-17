Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об эксперименте ученых из Калифорнийского университета и о том, как как недельный ретрит повлиял на добровольцев.

«Ваши мысли — это не вы. Они приходят и уходят, и разрешите себе просто наблюдать за этим движением»,— примерно так описывают механизм медитаций последователи осознанного образа жизни. Эти красивые фразы пестрят метафорами, но сами по себе ничего не меняют. Недавно и в научном сообществе вновь обратились к теме медитативных практик.

За неделю интенсивного ретрита у испытуемых изменилась работа мозга и даже состав крови. Эксперимент проводила группа ученых из Калифорнийского университета, а результаты публикует Communications Biology. 20 добровольцев в течение семи дней слушали лекции, 33 часа посвятили медитациям, а групповые практики включали элементы открытого плацебо. То есть участники знали, что не получают никаких лекарственных средств, но все же верили, что жизнь станет лучше. После ученые проанализировали их результаты МРТ. Медитация, как оказалось, замедлила работу участков мозга, которые отвечают за внутренний диалог, а процесс переработки глюкозы в клетках ускорился. То есть они стали получать больше энергии.

Впрочем, ученые заметили, что эксперимент проводился на здоровых взрослых, а возможности использования медитации при хронической боли, иммунных заболеваниях или расстройствах нервной системы еще предстоит изучить. Причем необязательно садиться в позу лотоса, зажигать свечи и окружать себя мистической составляющей. В профильных сообществах обсуждают, что такими практиками можно заниматься даже в офисе или общественном транспорте, наблюдая за дыханием, мыслями и тем, как течет вокруг обычная человеческая жизнь.

