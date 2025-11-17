Лукашенко объявил о планах построить вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах построить вторую атомную электростанцию (АЭС) на востоке страны. По его словам, АЭС может пригодиться юго-западу России.

«Если мы построим на юго-востоке Беларуси вторую атомную станцию... Чем черт не шутит? Может, это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть», — сказал Александр Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы готовы сами процентов на 85-90 построить эту станцию. Ну а инжиниринги, реактор — это россияне. Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции», — добавил господин Лукашенко.

Президент Белоруссии пояснил, что уже говорил с российским подрядчиком — «Росатомом» — насчет строительства второй АЭС в стране. Однако, как пояснил господин Лукашенко, они договорились, что сначала будет построен третий энергоблок на первой АЭС, а затем будет обсуждаться строительство второй.

Тему строительства третьего блока на первой АЭС господин Лукашенко, по его словам, обсуждал с президентом России Владимиром Путиным 15 ноября. «Отторжения у президента нет абсолютно — чувствую, знаю его поддержку. У руководителя "Росатома" абсолютная поддержка», — сказал президент Белоруссии.

Первый блок БелАЭС включили в энергосистему 3 ноября 2020 года. Атомную станцию возвели в районе города Островец Гродненской области, подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в «Росатом». В июне 2021 года блок ввели в промышленную эксплуатацию. Второй – в 2023 году. С момента запуска БелАЭС выработала более 53 млрд кВт.ч электроэнергии, а сокращение потребления природного газа за этот период составило 14,5 млрд куб. м.