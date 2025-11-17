Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об уникальном лоте, который выставят на торгах в Женеве.

В Женеве 24 ноября пройдет аукцион Numismatica Genevensis SA, а это один из самых авторитетных в Европе из специализирующихся на редких монетах. На торги будет выставлена Centen Segoviano — уникальная золотая монета 1609 года, созданная при Филиппе III и признанная самой крупной золотой монетой XVII века. Вес — 339 граммов чистого золота. Стартовая цена — 2 млн швейцарских франков.

Ее чеканили в Сеговии не ради денежного обращения, а ради эффекта. Испания купалась в богатствах Нового Света и могла позволить себе монету весом с имперское эго. Король Филипп III, ревнуя к совершенству тирольских монет, пригласил австрийских мастеров, чтобы превратить старую бумажную фабрику в монетный двор, где и отлили наш лот. Запоминайте адрес: Mandarin Oriental, Женева. 2 млн франков, 340 граммов золота и четыре века истории — делайте ставки!

Анна Минакова