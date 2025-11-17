В США после шатдауна возобновили все авиарейсы

Федеральное управление гражданской авиации США объявило об отмене всех ограничений в работе аэропортов, введенных на период шатдауна .

После более чем 40 дней кризиса конгрессменам от Республиканской и Демократической партий удалось договориться о бюджете, что позволило принять закон о продлении финансирования правительства до 30 января. Дональд Трамп подписал документ 12 ноября, возобновив работу всех федеральных служащих, в том числе сотрудников аэропортов.

«Я думаю, к ближайшим выходным система авиаперевозок должна окончательно прийти в норму»,— прокомментировал новость гендиректор Delta Air Lines Эд Бастиан.

Многие эксперты в США опасались, что шатдаун может нарушить планы американцев совершить традиционные поездки к родственникам в День благодарения, который в этом году приходится на 27 ноября. За время шатдауна было отменено или задержано около 10 тыс. авиарейсов по всей стране, а частные самолеты лишились возможность заходить в некоторые аэропорты. Больше всего пострадала авиакомпания Delta Air Lines: 52% ее вылетов были отменены или задержаны.

Никита Литвинов