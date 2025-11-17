МВД не подтвердило информацию о пачке купюр с бомбой в Солнечногорске

МВД отреагировало на публикации в соцсетях о том, что в подмосковном Солнечногорске возле лежащей на улице пачки пятитысячных купюр нашли взрывное устройство. Эта информация не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным министерства, 14 ноября в дежурную часть ОМВД сообщили, что у одного из домов на улице Баранова на дороге лежит пачка денег. На место направили сотрудников полиции. Купюры оказались сувенирными, опасных предметов рядом с ними не нашли, рассказала госпожа Волк.

11 ноября в Красногорске десятилетний мальчик нашел на улице взрывное устройство с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Оно взорвалось, ребенка госпитализировали, сообщал СКР. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. СМИ писали, что врачам пришлось ампутировать мальчику часть пальцев.

13 ноября житель столичного района Митино нашел во дворе дома предмет, перемотанный десятирублевой купюрой. На место направили саперов, однако выяснилось, что предмет не представлял опасности, сказали ТАСС в оперативных службах.