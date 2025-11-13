В лесу в Тосненском районе нашли тело пожилой женщины

В лесном массиве в районе СНТ Захожье Тосненского района Ленинградской области обнаружили тело пожилой женщины. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Фото: Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

Погибшую нашли добровольцы. После поступления сигнала на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно, которые эвакуировали тело из леса и передали полицейским.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Артемий Чулков