Дом и инфраструктурный объект пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Ночью над двумя районами и одним городским округом Воронежской области ликвидировали шесть беспилотников. В результате никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В одном районе разрушения получили фасад частного дома и забор на его участке. В другом — обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект. Из-за этого произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

По данным Минобороны, с 23:00 15 ноября до 7:00 16 ноября над Россией сбили 57 беспилотников, в том числе шесть над Черноземьем. Три дрона уничтожили над Воронежской областью и три — над Курской. Курский оперштаб подтвердил данные оборонного ведомства, не уточняя информацию о последствиях.

Алина Морозова