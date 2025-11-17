В бюджет Удмуртии за десять месяцев поступило 124,5 млрд рублей

В бюджет Удмуртии за десять месяцев 2025 года поступило 124,5 млрд руб. Об этом сообщает региональный минфин. Объем налоговых и неналоговых доходов составил 98,3 млрд руб., что на 14,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безвозмездные поступления составили 26,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост доходов обеспечен увеличением поступлений по налогу на доходы физлиц (на 25,2%) и по упрощенной системе налогообложения (25,8%). Расходы бюджета за тот же период составили 112,9 млрд руб., увеличившись на 18,7%. Большая часть расходов (73,6% или 83,1 млрд руб.) направлена на социальную сферу.

На 1 ноября госдолг Удмуртии составил 58,1 млрд руб. Ранее произошло сокращение долга за счет списания почти 8 млрд руб. федеральным правительством.

Анастасия Лопатина